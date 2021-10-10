أسعار الأسمنت اليوم الأحد 10-10-202

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار الأسمنت اليوم الأحد 10-10-2021، حيث تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث الإلكترونية بشكل يومي على أسعار مواد البناء في مصر، وخاصة أسعار الأسمنت في جميع الشركات العاملة في القطاع.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

ارتفعت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، اليوم الأحد 10/10/2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت أسعار الطن الواحد بين 1110 جنيهات، وحتى 1015 جنيهًا.

وواصلت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد 10/10/2021، استقرارها الجماعي بجميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت أسعار الطن الواحد بين 2500 جنيه، حتى 2390 جنيهًا.

وشهدت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الأحد 10/10/2021، ارتفاعًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، ووصلت لـ1005 جنيهات للطن الواحد.

وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم، ارتفاعًا جماعيًا في الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 1140 جنيهًا، و1060 جنيهًا للطن الواحد.



أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر

ارتفع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، اليوم الأحد، عند 1110 جنيهات.

ووصل سعر طن أسمنت المسلح، اليوم الأحد، إلى 1093 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص اليوم الأحد، 1055 جنيهًا.

بينما شهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر، اليوم الأحد، زيادة، حيث وصل إلى 1050 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المصري، اليوم الأحد، إلى 1040 جنيهًا.



في حين سجل سعر الأسمنت للطن بشركة وادي النيل، اليوم الأحد، 1030 جنيهًا.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان، اليوم الأحد، 1030 جنيهًا.

كما سجل سعر طن الأسمنت بشركة السهم، اليوم الأحد، 1030 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 42.5، اليوم الأحد، 1025 جنيهًا.



ووصل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف، اليوم الأحد، إلى 1020 جنيهًا.

كما وصل سعر الأسمنت للطن بشركة المعلم، اليوم الأحد، إلى 1020 جنيهًا.

وارتفع سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، اليوم الأحد، إلى 1015 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

استقر سعر طن أسمنت الأبيض العادة، اليوم الأحد، عند 2500 جنيه.



ووصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء، اليوم الأحد، إلى 2460 جنيهًا.



في حين بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة، اليوم الأحد، 2430 جنيهًا.



وجاء سعر طن أسمنت الواحة الأبيض، اليوم الأحد، 2425 جنيهًا.



بينما سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال، اليوم الأحد، 2390 جنيهًا.

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أسعار الأسمنت المخلوط

وصل سعر طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات، اليوم الأحد، إلى 1005 جنيهات.



وبلغ سعر طن أسمنت شركة إيه وان، اليوم الأحد، 890 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المقاوم

ارتفع سعر طن أسمنت شركة السويدي، اليوم الأحد، إلى 1140 جنيهًا.



وبلغ سعر طن أسمنت شركة قاهر البحار، اليوم الأحد، 1130 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت شركة المسلح، اليوم الأحد، 1120 جنيهًا.

بينما وصل سعر طن أسمنت شركة السويس سى ووتر، اليوم الأحد، إلى 1110 جنيهًا.

في حين سجل سعر طن أسمنت شركة آسيك سي وتر، اليوم الأحد، 1065 جنيهًا.

في حين ارتفع سعر طن أسمنت شركة السهم، اليوم الأحد، إلى 1060 جنيهًا.