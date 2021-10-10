الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال فرق تطعيم فيروس كورونا بالداخلة

نائب محافظ الوادى
نائب محافظ الوادى الجديد اثناء الجولة

تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، التجهيزات النهائية بالمعهد الفنى الصحي الذي تم إنشائه بمدينة موط بالداخلة بتكلفة 7 ملايين جنيه، يرافقها الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

 

وأكدت نائب المحافظ على جاهزية المعهد للتشغيل التجريبي بعد انتهاء أعمال التجهيز والتأثيث، لاستقبال أبناء المحافظة المحولين من المعهد الصحي بأسيوط لتقليل الاغتراب لحين إدراجه بتنسيق الجامعات العام القادم.

 

من ناحية أخرى، تفقدت الدكتورة حنان مجدي أعمال الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، كذلك أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الاعتلال الكلوي بقرى عزب القصر، موجهةََ بتكثيف الحملات بالمناطق النائية للتيسير على المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

 

وفي سياق متصل تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، جاهزية عدد من مدارس إدارة الداخلة التعليمية، استعداداََ لاستقبال العام الدراسي الجديد، يرافقها السيد نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

 

وتفقدت مدرستي موط الإعدادية المهنية وتابعت موقف استضافة طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس المحيطة، كما وجهت بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة الراشدة الإبتدائية لحين إنتهاء أعمال التجديدات بالمدرسة الإعدادية، كما شددت على  تلقى جميع المعلمين والعاملين بالمدارس للقاح فيروس كورونا والإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم بصفة مستمرة، وتطبيق  التباعد الاجتماعي وفقاً للضوابط المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

 

وأكدت على الانتهاء من كافة أعمال التطهير التي تجرى بمدارس المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا، وعمل لجان داخل كل إدارة تعليمية وكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع سرعة اتخاذ الاجراءات في حالة الاشتباه لأي طالب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين التلاميذ وبعضهم لبعض، مع التعقيم اليومي والمستمر للمدارس بعد خروج الطلاب، وحث الطلاب على الاهتمام بالأدوات الشخصية والامتناع عن استخدام أي أدوات خاصة بأي تلميذ آخر.

نائب محافظ الوادى الجديد التجهيزات النهائية المعهد الفني الصحي للتشغيل التجريبي التجهيز والتأثيث لاستقبال أبناء المحافظة المحولين المعهد الصحي بأسيوط لتقليل الاغتراب

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