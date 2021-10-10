التحقيق مع زوجة صفوان ثابت بتهمة نشر أخبار كاذبة

أجرت جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة مع زوجة صفوان ثابت، المحبوس علي ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.



ووجهت النيابة لها تهمة نشر اخبار كاذبة ومشاركة جماعة مع العلم باغراضها.

وكان قد تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، السبت الماضي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد بهيرة إبراهيم إبراهيم الشاوى، زوجة الإرهابى صفوان ثابت عن واقعة نشر أخبار كاذبة من خلال إحدى القنوات المعادية لمصر.



وقال صبرى: "فى الوقت الذى ثبت فيه عمالة وخيانة الإرهابى صفوان ثابت فى تمويل العديد من العمليات الإرهابية وبعد أن تمكنت وزارة الداخلية من إجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره بعد أن تمكن قطاع الأمن الوطنى من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية واضطلاع الإخوانى الإرهابى يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز فى ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخوانى الإرهابى المحبوس صفوان ثابت حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته فى عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية فى محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم الإرهابى".

ومع كل هذه الجرائم وثبوتها فى حق صفوان ثابت زوج المبلغ ضدها ونجله التى تتعمد إثارة الرأى العام بظهورها على قناة الجزيرة الإرهابية المعادية للدولة المصرية ولتصدر العديد من التصريحات والبيانات الكاذبة المغرضة والتى تسعى من ورائها إلى إثارة الرأى العام بل أكثر من ذلك امتدت فى جرائمها للاستقواء بالخارج من خلال هذه الأخبار والأقوال الكاذبة بل والأكثر من ذلك استدعاء الخارج للتدخل فى الشأن المصرى والاستعانة بالمنظمات اللا حقوقية الكاذبة المعادية للدولة المصرية.

وأضاف صبرى أن كل ما اقترفته المبلغ ضدها من جرائم تقع كلها تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات.