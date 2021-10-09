المشدد 7 سنوات لحداد بتهمة الاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة نارية ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ناجى نصر هلال نصر هلال، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لحداد، لاتجاره بمخدر الهيروين، وسنة أخرى لحيازته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بدون ترخيص وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12347 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1370 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد ر ف"، 31 سنة، حداد، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، أحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكذلك أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

كم تضمن أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف الأجهزة الأمنية القائمة على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، بأن قام بإشهار السلاح النارى فى وجه ضبط المأمورية حال ضبطه، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.

وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بالقليوبية، بقيام حداد بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة بنها، على الفور جرى تشكيل حملة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى وعدد من الطلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين، وإحالته للنيابة التى أمرت بحبسه حتى أحالت القضية للمحاكمة لتصدر المحكمة حكمها السابق.