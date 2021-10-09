ندوات توعية للطلاب حول ترشيد استهلاك المياه ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

عقدت الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية مائية تحت شعار «ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث» لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية بمركز شباب القاوطي بمحافظة بورسعيد فى ظل تنامي الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنويا.

وتناولت الندوة السبت، التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.



كما تناولت الندوة التى حاضرت فيها الدكتورة سها علي حسني الإعلامية بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس التلاميذ والنشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.



كذلك تم التوصية بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال توعية كافة المواطنين بأهمية قطرة الماء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها.



كما تم خلال الندوة، التأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتضمنة أربعة محاور رئيسية تبدأ بحرف التاء وتشمل تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المناسبة لمواكبة المتغيرات وتعظيم العائد من وحدة المياه في ضوء المستجدات الحالية والمستقبلية.



يأتى ذلك فى إطار مشاركة الإدارة المركزية للتوعية والارشاد المائى بوزارة الموارد المائية والري، فى الحملة القومية التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد ، التى تضمنت العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات البيئية، مثل ورش عمل لانواع التلوث ومخرجاتها.

بالإضافة إلى اعمال التشجير وندوات التوعية المائية والبيئية بمشاركة وزارة البيئة ووزارة الرى.

