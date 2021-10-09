أثار عين شمس تستقبل طلابها الجدد استعدادا للعام الجامعي الجديد

استقبلت كلية الآثار بجامعة عين شمس الطلاب الجدد المرشحون للكلية للعام الجامعى 2021/2022 على دفعات مقسمة تبعا للحروف الأبجدية منعا للتزاحم وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وتم إجراء الكشف الطبي للطلاب بالمركز الطبي بكلية العلوم، بالتزامن مع تلقي اللقاح من خلال نقطة التطعيمات بنفس المركز، وأعقب ذلك تسليم الطلاب لملفاتهم لشئون الطلاب بالكلية استعدادا للتشعيب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحسام حسني أمين الكلية.