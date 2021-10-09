السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أثار عين شمس تستقبل طلابها الجدد استعدادا للعام الجامعي الجديد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبلت كلية الآثار بجامعة عين شمس الطلاب الجدد المرشحون للكلية للعام الجامعى 2021/2022 على دفعات مقسمة تبعا للحروف الأبجدية منعا للتزاحم وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وتم إجراء الكشف الطبي للطلاب بالمركز الطبي بكلية العلوم، بالتزامن مع تلقي اللقاح من خلال نقطة التطعيمات بنفس المركز، وأعقب ذلك تسليم الطلاب لملفاتهم لشئون الطلاب بالكلية استعدادا للتشعيب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحسام حسني أمين الكلية.

وزارة التعليم المتحدث الصحة الكشف الطبى وزير التعليم التعليم العالي رغبات شئون التعليم والطلاب كلية العلوم

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