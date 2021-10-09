تفاصيل المشروع القومي لتغطية الطرق بخدمات المحمول (إنفوجراف)

يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى نشر خدمات الاتصالات بجميع أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.



وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل المشروع القومي لتغطية الطرق الرئيسية بخدمات التليفون المحمول وتوفير خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق وهي كالآتي:

- ٢٥ ألف محطة وبرج لتقوية المحمول تم إنشائها



- 1000 برج مخطط انشائها بقري "حياة كريمة" من قبل وزارة الاتصالات .

- 8 شركات فقط لها الحق في بناء وانشاء هذه المحطات



- 324 مليون جنيه تكلفة استكمال تغطية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ 5 طرق رئيسية بخدمات التليفون المحمول.



- 2022 بدء تشغيل الخدمات بهذه المحطات والتي تم طرحها في مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول .

- 17 طريق استراتيجي تم الانتهاء من تشغيل خدمات التليفون المحمول تغطي جميع الأنحاء.

- 862 مليون جنيه تكلفة تمويل التغطية لـ 17 طريق باجمالي 2700 كم

- تمويل إنشاء هذه المحطات من خلال صندوق الخدمة الشاملة.



- الطرق التي تم اختيارها تغطي محافظات الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد وأسوان والجيزة وبني سويف والمنيا.



- الطريق الأول امتداد محور 30 يونيو من طريق القاهرة العين السخنة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي الواصل بين محافظتي الإسماعيلية والسويس.



- الطريق الثاني مفيض بحيرة باريس بمحافظة الوادي الجديد.



- الطريق الثالث الواصل بين طريق أسوان أبو سمبل إلى أرقين بمحافظة أسوان.



- الطريق الرابع الكريمات إلى بني سويف الواصل بين محافظة الجيزة ومحافظة بني سويف.



- الطريق الخامس الواصل بين طريق القاهرة أسيوط الصحراوي وطريق القاهرة أسوان الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.



- 6 مليارات جنيه استثمارات وزارة الاتصالات لمد كابلات الفايبر لمليون منزل بالريف.



- 33 ألف مبنى مستهدف الدولة ربطها بكابلات الفايبر علي مستوي الجمهورية لخدمة لتفعيل مشروع التحول الرقمي وخدمة المواطنين.