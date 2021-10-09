محافظ أسوان يناشد المواطنين بسرعة تلقى اللقاحات

في ظل زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى المحافظة خلال الفترة الحالية، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته المشددة للمسئولين بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كورونا سواء بتكثيف التطعيم للعاملين، مع التطهير والتعقيم، خاصة في المدارس وجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وغيرها من أماكن التجمعات في الأسواق ووسائل المواصلات وقاعات الأفراح ودور العبادة والمناسبات.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بسرعة تلقى التطعيم بلقاحات كورونا، لاسيما بعد زيادة الفرق المتحركة من 6 إلى 41 فرقة متحركة بمختلف المراكز والمدن والمواقع الخدمية، علاوة على 11 مركزًا ثابتًا منها 4 مراكز للمسافرين إلى الخارج، وهو الذي يتطلب تكثيف التوعية بأهمية التطعيم وعدم الانسياق وراء الإشاعات غير الحقيقية حول اللقاحات.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الفترة الحالية شهدت إرتفاع ملحوظ في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي وصلت بمتوسط يومى إلى 25 حالة، كما وصلت نسبة الإشغال في 12 مستشفى مخصصة للعزل إلى 63%، بجانب حالات العزل المنزلي، فيما تم غلق مستشفى أسوان العام التخصصى بالصداقة الجديدة أمام جميع الخدمات الطبية واقتصارها فقط على حالات الإصابة بالفيروس.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم حتى الآن تطعيم 200 ألف مواطن بلقاحات كورونا المختلفة، خاصة مع قيام وزارة الصحة بتوفير هذه اللقاحات بكميات تغطي احتياجات محافظة أسوان.