سفيرة مصر فى رواندا تقدم أوراق اعتمادها

قدمت السفيرة رانيا البنا، سفيرة مصر في رواندا، أوراق اعتمادها إلى بول كاجامي رئيس رواندا، حيث قامت بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نظيره الرئيس الرواندي.

سفيرة مصر الجديدة في رواندا

وأشارت سفيرة مصر إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربة في هذا السياق عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع رواندا في مختلف المجالات وبصورة تحقق المصالح المشتركة للبلديّن والشعبين المصري والرواندي.

سفيرة مصر الجديدة في رواندا

من جانبه، عبر الرئيس الرواندي عن تقديره لشقيقه الرئيس السيسي، وأثنى على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما وجه أعضاء حكومته بالاستجابة لمتطلبات تعزيز العلاقات مع مصر.