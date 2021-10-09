السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرة مصر فى رواندا تقدم أوراق اعتمادها

سفيرة مصر الجديدة
سفيرة مصر الجديدة في رواندا

قدمت السفيرة رانيا البنا، سفيرة مصر في رواندا، أوراق اعتمادها إلى بول كاجامي رئيس رواندا، حيث قامت بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نظيره الرئيس الرواندي.

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سفيرة مصر الجديدة في رواندا

وأشارت سفيرة مصر إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربة في هذا السياق عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع رواندا في مختلف المجالات وبصورة تحقق المصالح المشتركة للبلديّن والشعبين المصري والرواندي.

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سفيرة مصر الجديدة في رواندا

من جانبه، عبر الرئيس الرواندي عن تقديره لشقيقه الرئيس السيسي، وأثنى على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما وجه أعضاء حكومته بالاستجابة لمتطلبات تعزيز العلاقات مع مصر.

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سفيرة مصر الجديدة في رواندا
مصر سفيرة مصر الرئيس السيسي رئيس رواندا رواندا المستويات السياسية

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وائل لطفي

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