محصول القمح في ندوة إرشادية موسعة بـ«زراعة الشرقية»

أكد د. ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف غراب أن المحافظة تقوم بتقديم أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

وأشار علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندوة إرشادية موسعة بمقر الإدارة الزراعية بكفر صقر، بحضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية والدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والدكتور سعيد ضاحى، أستاذ الحشائش بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق والدكتورة منال عبدالصمد، مدير محطة بحوث كفر الحمام ووليد الشوادفى، أخصائى القمح بالمحافظة ومهندسي الارشاد بالإدارة الزراعية بكفر صقر وعدد من المزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح أصناف ( مصر 1 - مصر 3 - سخا 95 جيزة 171 ) مثل طرق الري ومقاومة الأمراض كالأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهم وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض به , مشيرا الي انه تم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات الحضور.