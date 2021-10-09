محافظ الشرقية يطمئن على انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة

اطمئن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة؛ وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وشدد غراب، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

وكلف محافظ الشرقية، في بيان السبت، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين، بتوقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، لكل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدون امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجرًا أكثر من المقرر أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو نقل الركاب من غير مواقف الانتظار.

كما قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ 66 موقفًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للاطمئنان على التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.