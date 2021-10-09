السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة مطروح يتابع تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

طلاب جامعة مطروح
طلاب جامعة مطروح

هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، نواب رئيس الجامعة، عمداء ووكلاء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب، بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التفوق في دراستهم الجامعية.

وتابع الدكتور مصطفى النجار مع عمداء الكليات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستقبال الطلاب بالكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات، مراعاة التباعد، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل.

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طلاب جامعة مطروح 

وأكد استمرار مركز التطعيمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، في عمله يوميًا بمقر كلية التربية، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

وشدد أن الكليات أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد، مضيفًا أنه تم التشديد على إعلان الكليات جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية ونشرها على المواقع الإلكترونية، مقدمًا الدعوة لكافة الطلاب للمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية، بهدف تنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار لديهم، ويأتي ذلك إيمانًا من إدارة الجامعة بأهمية الأنشطة في صقل شخصية الطالب.

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طلاب جامعة مطروح 

وكان قد تفقد رئيس جامعة مطروح، الأحد الماضي كليتي الزراعة الصحراوية والبيئية والطب والبيطري، والمدينة الجامعية للطلاب، والمطعم الخاص بها، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وتابع الدكتور مصطفى النجار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالكليات، من تطهير القاعات والمعامل وتعقيمها، مؤكدًا على ضرورة إعلان الجداول الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد العمداء وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة منذ اليوم الأول للدراسة.

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طلاب جامعة مطروح 

وأشار النجار إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١، مؤكدًا على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للطلاب أثناء عملية التسكين، مشيدًا بجهود العاملين بالمدينة الجامعية والمطبخ.

رئيس جامعة مطروح انتشار فيروس كورونا التعقيم والتطهير العام الجامعي الجديد مطروح

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