حملة على سوق الجمعة بالقاهرة وضبط عصافير نادرة وتسليمها لحديقة الحيوان

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالقاهرة شنت حملة جديدة أمس على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحى الخليفة بالتنسيق مع الوزارة و شرطة المرافق والطب البيطرى بالمحافظة والحى لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط بحوزتهم على 9 كلاب مختلفة الأنواع والأحجام و4 قطط متنوعة و3 عصافير نادرة و20 فأر من الأنواع النادرة والزينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المضبوطات للطب البيطري لتسلمها لحديقة الحيوان.

وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة في المرور الدوري على سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة بالخليفة لمنع تداول أو بيع الحيوانات البرية والاتجار بها.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لاستمرار الحملات الدورية الأسبوعية على سوق الجمعة لغلقه وضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ومنع تكرار الواقعة والتنبيه على مسئولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة.