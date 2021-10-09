السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة على سوق الجمعة بالقاهرة وضبط عصافير نادرة وتسليمها لحديقة الحيوان

سوق الجمعة بالسيدة
سوق الجمعة بالسيدة عائشة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالقاهرة شنت حملة جديدة أمس على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحى الخليفة بالتنسيق مع الوزارة و شرطة المرافق والطب البيطرى بالمحافظة والحى لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط بحوزتهم على 9 كلاب مختلفة الأنواع والأحجام و4 قطط متنوعة و3 عصافير نادرة و20 فأر من الأنواع النادرة والزينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المضبوطات للطب البيطري لتسلمها لحديقة الحيوان.

وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالقاهرة في المرور الدوري على سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة بالخليفة لمنع تداول أو بيع الحيوانات البرية والاتجار بها. 

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لاستمرار الحملات الدورية الأسبوعية على سوق الجمعة لغلقه وضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية ومنع تكرار الواقعة والتنبيه على مسئولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة.

اللواء محمود شعراوي سوق الجمعة بمنطقة التونسى بالسيدة عائشة بالخليفة وزير التنمية المحلية حديقة الحيوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

مدبولى: عازمون على الانتهاء من مشروعات التطوير بالقاهرة فى أقرب وقت

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين فى قضية «اسجد للكلب»

«إديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب عبر «الدستور»

«المترو»: إتاحة تحميل استمارة اشتراكات الطلاب إلكترونيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة شريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتوجه إلى إسرائيل فى زيارة وداع

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء