وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية (فيديو)

تفقد السيد القصير وزير الزراعة وطارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم السبت، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، النواب (محمد زايد، ليلى أبو إسماعيل، عامر الشوربجي، أحمد يحيى ، صقر عبد الفتاح،محمود أبو حسين) أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

أعمال بناء وتشييد المركز المجمع الزراعي البيطري بقرية نهطاي مركز زفتى، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بتكلفة 5.2 مليون جنيه، حيث تم وضع طبقة الأساسات وجاري الانتهاء من الدور الأول.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أنه من المقرر إنشاء 9 مجمعات زراعية وبيطرية داخل مركز زفتى بتكلفة إجمالية 46.8 مليون جنيه لتقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين بالقرية، مشيرًا إلى استمرار العمل بمشاريع المبادرة الرئاسية بوتيرة سريعة لضمان انتهائها في الوقت المحدد.

كما تفقدا حقل الري المطور بقرية شبراباص مركز السنطة، حيث أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن مشروع تحديث منظومة الري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر أحد أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها حاليًا، حيث يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

