وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان المجزر النصف آلي بشبشير الحصة

تفقد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة، وطارق رحمي محافظ الغربية، المجزر النصف آلي بشبشير الحصة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

واستمع الوزير والمحافظ ومرافقوهم إلى شرح تفصيلي من مدير مديرية الطب البيطري لنظام العمل بالمجزر وما يتميز به عن غيره من المجازر التقليدية.

وأشاد وزير الزراعة بالمجزر كونه مجهز بأحدث أجهزة الذبح المتطورة والتي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة وكذا الاستغلال الأمثل لمخرجات عملية الذبح وإعادة تدوير المخلفات الناتجة لتصنيع علف نظيف عالي الجودة، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال خطة طموحة إلى تطوير كافة المجازر على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية أن هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين، ذلك إلى جانب توفيرها لفرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة وآلية العمل بها، وهذا ما تحرص عليه القيادة العليا، كما يهدف المجزر فى المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر ، مشيراً إلى أن المجزر فى مرحلة التشطيب والتجهيزات النهائية، حيث وصلت نسب الانتهاء من الأعمال المدنية إلى ٩٩٪ والمعدات إلى ٩٥ ٪ تمهيداً للافتتاح خلال هذا الشهر ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.



يُذْكَرْ أن المجزر النصف آلي بشبشير والمقام على مساحة ٣٠ قيراط بواقع ٣ عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة ، وتتضمن عنابر الذبح (العنبر الأول : عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ، عنبرين آخرين يدويين) ،وتبلغ الطاقة الاستيعابية (٢٠ رأس ماشية / ساعة , ٥٠ رأس أغنام / ساعة ) لكل عنبر ، كما يتضمن محطة معالجة سعة ( ١٠٠ م٣/ يوم ) ومحطة تدوير مخلفات المجزر لإنتاج العلف (كوكر) ٣ طن، كما يشمل المجزر مبنى إدارى (معمل، خزينة أختام)، مبنى خدمات وأمن (غرفة أمن ، غرفة عمال، غرفة مولد كهرباء، غرفة كهرباء )، بالإضافة إلى خزان صرف ومعالجة سعة ٢٠٠ م٣، خزان مياه احتياطى سعة ٢٠٠ م٣ ومنطقة الاستقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات (كارنتينه) لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.