السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنشر فيديو عن الفريق سعد الدين الشاذلى

سعد الدين الشاذلي
سعد الدين الشاذلي

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو عن الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.

وولد الفريق الشاذلي في محافظة الغربية 1922، وتخرج فى الكلية الحربية 1939، وأسس وقاد أول فرقة مظلات في مصر عام 1954، وتولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر، وأصدر التوجيه 41 والذي حدد فيه أدق التفاصيل للقوات أثناء العبور والاقتحام.

وينسب إليه الفضل في وضع خطة المآذن العالية "العملية بدر" والتي فتحت باب النصر في حرب أكتوبر.

يوصف بأنه الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف في حرب أكتوبر عام 1973.

أثناء الاحتفالات بعيد الثورة الذي كان سيقام في 23 يوليو 1954، اقترح الشاذلي على اللواء نجيب غنيم قائد منطقة القاهرة بإظهار سلاح المظلات بصورة مختلفة، واقترح بأن تستعرض كتيبة سلاح المظلات المشي بالخطوة السريعة أمام المنصة، ليكون أول من اقترح المشي بالخطوة السريعة في العروض العسكرية الخاصة لقوات المظلات.

تُوفي الخميس الموافق 10 فبراير 2011 م بالمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.

سعد الدين الشاذلي القوات المسلحة حرب اكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

حكم نهائي ينتصر لطفلة.. مدير مدرسة عاقبها على صغر سنها وأجبرها على إعادة «أولى ابتدائي» رغم نجاحها

المصيلحى: نستهدف افتتاح 100 مكتب تموين متميز العام المقبل

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء

إسرائيل تقصف مطارا عسكريا فى سوريا

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفورى للتصدى لعدوان إسرائيل على الأقصى