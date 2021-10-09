القوات المسلحة تنشر فيديو عن الفريق سعد الدين الشاذلى

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو عن الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973.



وولد الفريق الشاذلي في محافظة الغربية 1922، وتخرج فى الكلية الحربية 1939، وأسس وقاد أول فرقة مظلات في مصر عام 1954، وتولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر، وأصدر التوجيه 41 والذي حدد فيه أدق التفاصيل للقوات أثناء العبور والاقتحام.

وينسب إليه الفضل في وضع خطة المآذن العالية "العملية بدر" والتي فتحت باب النصر في حرب أكتوبر.

يوصف بأنه الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على خط الدفاع الإسرائيلي بارليف في حرب أكتوبر عام 1973.

أثناء الاحتفالات بعيد الثورة الذي كان سيقام في 23 يوليو 1954، اقترح الشاذلي على اللواء نجيب غنيم قائد منطقة القاهرة بإظهار سلاح المظلات بصورة مختلفة، واقترح بأن تستعرض كتيبة سلاح المظلات المشي بالخطوة السريعة أمام المنصة، ليكون أول من اقترح المشي بالخطوة السريعة في العروض العسكرية الخاصة لقوات المظلات.

تُوفي الخميس الموافق 10 فبراير 2011 م بالمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.