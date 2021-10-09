وزير التموين: ميكنة الصوامع أمن قومى لاستدامة الأقماح

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أحدثت نقلة نوعية في مجال حفظ وتشوين الغلال، مضيفًا أن الصوامع الحديثة التي تم إنشاؤها في جميع محافظات الجمهورية استطاعت الحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول لمصر والعالم من الإهدار أو التلف.

وأكد وزير التموين، أن مشروع ميكنة الصوامع يعتبر أمنًا قوميًا لمصر من أجل الحفاظ على استدامة الأقماح.

ونوه المصيلحي، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على زيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية، حماية المستهلك، الدمغة والموازين وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين، بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية بهدف الحفاظ على الحبوب وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد، وذلك في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول عليها بسهولة ويسر.

وكشف الوزير عن أن الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية هو الحفاظ على الحبوب وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منذ قليل، مجمع خدمات نموذجي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين، السجل التجاري والعلامات التجارية، جهاز حماية المستهلك، الدمغة والموازين، بطاقات التموين، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.‪

وقال الدكتور علي المصيلحي، إن المجمع النموذجي المميز بالزقازيق يعد ثاني مجمع خدمات من نوعه على مستوى الجمهورية، بعد افتتاح مجمع نموذجي خلال الأسابيع الماضية في بورسعيد، ويتضمن كافة خدمات الوزارة ‬والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة، منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضًا كافة خدمات البطاقات التموينية، كذلك تلقي شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقي طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.