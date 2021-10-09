السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عمليات التعليم»: نتابع بدء الدراسة في 12 محافظة وحل المشكلات أولا بأول

طارق شوقي
طارق شوقي

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية تتابع انتظام الدراسة في المدارس التى بدأت اليوم السبت.

وأضافت المصادر، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات تعمل على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المدارس والعمل على حل أي مشكلة تواجه أي مدرسة.

وتابعت أن الوزارة طلبت من المديريات التعليمية على مستوى المحافظات تقرير يومي عن سير العملية التعليمية.

وانطلق اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ في ١٢ محافظة هي الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

وتبدأ الدراسة غدا الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وفي ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قطاع التعليم الفني اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021.

وأوضحت الوزارة أنه تم التنبيه على جميع المسئولين بالمدارس الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ضوء التعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنه فى إطار التوسع فى تطبيق البرامج الدراسية المطوره ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل في (300) مدرسة فنية إضافية ليبلغ عدد المدارس المطبق بها البرامج المطورة (413) مدرسة ثانوية فنية منهم (245) مدرسة صناعية، و(67) مدرسة تجارية، و(72) مدرسة زراعية، و(29) مدرسة فندقية.

وتابعت الوزارة أثمر التعاون بين قطاع التعليم الفنى من خلال الإدارات النوعية ومركز تطوير التعليم الفنى والمديريات التعليمية إلي الانتهاء من تدريب (62691) من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية من جميع المديريات، حيث تم إعداد (512) من مدربي المدربين من كافة نوعيات التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وتم تدريب (28095) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على الجدارات المهنية، وكذلك تم تدريب (29792) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على مهارات تقييم الطلاب المطورة وفقًا للحقائب التدريبية الخاصة بذلك والتي تم إعدادها من خلال كوادر التعليم الفنى الذين تم إعدادهم لهذا الشأن.

القليوبية اليابان الوادي الجديد العام الدراسي اجراءات بني سويف وزير التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

حكم نهائي ينتصر لطفلة.. مدير مدرسة عاقبها على صغر سنها وأجبرها على إعادة «أولى ابتدائي» رغم نجاحها

المصيلحى: نستهدف افتتاح 100 مكتب تموين متميز العام المقبل

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

رئيس القابضة للسياحة: ضخ 667.5 مليون جنيه استثمارات في الشركات التابعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء

إسرائيل تقصف مطارا عسكريا فى سوريا

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفورى للتصدى لعدوان إسرائيل على الأقصى