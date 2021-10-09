السبت 09 أكتوبر 2021
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محافظات

تجديد حبس عاطل شرع فى قتل سيدة بـ«توك توك» بالإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالشروع في القتل نتيجة قيادة توك توك والسير عكس الاتجاه والتسبب في إصابة سيدة بعد الاصطدام بها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليها المصابة عن الواقعة. 

البداية بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإنتر نت، يفيد برصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مُتضمنًا سير إحدى مركبات توكتوك عكس الاتجاه بطريق الإسكندرية - مطروح بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واصطدامه بإحدى السيدات وفراره هاربًا.

وبالفحص تبين أنه حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، بالمنطقة محل الواقعة، يوم 12 سبتمبر 2021 الماضي تلاحظ لهم سير إحدى مركبات التوك توك دون لوحات معدنية عكس الاتجاه واصطدامه بإحدى السيدات حال سيرها بالطريق.

تمكنت الأجهزة من ضبط المركبة وقائدها، وبالكشف عليه تبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية، كما تم نقل السيدة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لإصابتها بكدمات متفرقة واشتباه في كسر باليد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام سائق توك توك بالتعدي على سائق أتوبيس نقل عام بالسب والقذف بسبب أولوية المرور في الطريق العام، وسؤال السائق حول الواقعة.
تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة،  بقيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدى بالسب والقذف على سائق أتوبيس نقل عام بطريق الإسكندرية مطروح بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لخلاف على أولوية المرور.

وبالمعاينة والفحص والتحرى تم تحديد قائد مركبة التوك توك، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤه، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على أولوية المرور، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تحقيق قطع فحص أتوبيس طريق فيس بوك مدير بوك

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