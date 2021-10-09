لافروف: موسكو تعمل على تحديث مفهوم السياسة الخارجية الروسية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تعمل حاليا على تحديث مفهوم السياسة الخارجية الروسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، دعا لافروف خلال لقائه بخريجي الجامعات الذين تم ضمهم للعمل في السلك الدبلوماسي المساهمة إلى تشكيل مقاربات مشتركة واستراتيجية للسياسة الخارجية للبلاد.

وقال: "سيتعين على الدبلوماسيين الذين تم ضمهم حديثا العمل في مرحلة حاسمة في تاريخ روسيا والعالم، لأن الوضع في العالم لن يصبح أسهل".

وأضاف: "هذا فقط يضيف التحدي، لكي نكون صادقين، إنه يجعلنا نفكر بشكل إبداعي، حيث تكون المهمة الرئيسية دائما هي تحقيق الهدف الرئيسي لسياستنا الخارجية وضمان الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة للتنمية الداخلية للبلد.. هذا هو المحتوى الرئيسي لمفهوم السياسة الخارجية لروسيا، الذي وافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين عام 2016".

وتابع: "الوقت يمر بسرعة. الآن نقوم بتحديث هذه الوثيقة الاستراتيجية. ليس لدي شك في أن كل شخص في مجال عمله في الإدارات ذات الصلة سيساهم في تشكيل نهجنا المشترك واستراتيجية السياسة الخارجية في المرحلة الحالية".

و علي صعيد آخر ، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو وطهران اتفقتا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع عملية تسليم اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" إلى إيران، لافتًا إلى أن الجانبين اتفقا أيضًا على بدء إنتاج اللقاح في إيران في أقرب وقت ممكن.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في موسكو إنه: "قد تم خلال الاجتماع توقيع عقد لتسليم لقاح (سبوتنيك V) الروسي إلى إيران. كما اتفقنا على اتخاذ التدابير من أجل تسريع تنفيذه. وبحثنا أيضًا إمكانية تنظيم إنتاج اللقاح الروسي في إيران في أقرب وقت ممكن".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن الجانبين أعربا عن اهتمامها بتوحيد القوى لمكافحة تفشي فيروس "كورونا".. مؤكدا أن "إداراتنا المعنية تعمل بنشاط على هذا الأمر"، بحسب قوله.

يُشار إلى أن إيران بدأت عملية التطعيم المجاني والطوعي ضد فيروس "كورونا" لمواطنيها في الـ 9 من فبراير الماضي، وتمت الموافقة على استخدام اللقاح الروسي في يناير 2021.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.