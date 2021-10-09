السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يساعد فى تقليل ارتجاع المرض

سرطان الثدى
سرطان الثدى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أن الكشف المبكر لسرطان الثدي هيساعد السيدات  في ارتفاع نسبة الشفاء، وتقليل نسبة ارتجاع المرض.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن  مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تقدم للسيدات الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات الصحية تستقبل السيدات يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً، ويمكن معرفة مكان اقرب وحدة عن طريق موقع www.100millionseha.eg.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت مبادرة صحة المرأة مرأة  في شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.

 

وأوضحت الوزارة أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

 

وأشارت الوزارة  إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كانت قد وجهت بتوفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

 

ولفتت إلى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة دعم صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث يتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصِحة العامة.

 

وذكرت أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم.

وزارة الصحة والسكان مبادرة صحة المرأة سرطان الثدي

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وائل لطفي

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الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يساعد فى تقليل ارتجاع المرض

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