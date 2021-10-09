سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه السبت 9-10-2021

أظهرت شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خلال تعاملات اليوم السبت؛ نظرًا لعدم وجود طلبات عالية على العملة الأجنبية، وتوفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي لتغطية كافة احتياجات الأسواق المالية، وتصريف مطالب رجال الأعمال والمصدرين والشركات المختلفة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك



يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، والسوق المصرفي، على أسعار العديد من السلع والمنتجات المختلفة والمحاصيل المستوردة والمصدرين إلى الخارج، بينما يؤدي توافر الكميات اللازمة من الدولار لمنع حدوث أزمات للمتعاملين.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري





إضافة لما سبق استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيها للشراء، و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري





كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.63 جنيه للشراء ، و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



أيضًا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، بينما سجل 15.73 جنيهًا للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



كما أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 للشراء، بينما سجل 15.65 للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية



كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و و15.74 للبيع.



سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي



وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء، بينما سجل 15.75 للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي



فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك عودة



وكذلك شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم







فى النهاية أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.