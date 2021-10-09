السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه السبت 9-10-2021

سعر صرف الدولار الأمريكى
سعر صرف الدولار الأمريكى

أظهرت شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خلال تعاملات اليوم السبت؛ نظرًا لعدم وجود طلبات عالية على العملة الأجنبية، وتوفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي لتغطية كافة احتياجات الأسواق المالية، وتصريف مطالب رجال الأعمال والمصدرين والشركات المختلفة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك 
 

يؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، والسوق المصرفي، على أسعار العديد من السلع والمنتجات المختلفة والمحاصيل المستوردة والمصدرين إلى الخارج، بينما يؤدي توافر الكميات اللازمة من الدولار لمنع حدوث أزمات للمتعاملين. 
 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 



إضافة لما سبق استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيها  للشراء،  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 
 


كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى  15.63 جنيه للشراء ، و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

سعر الدولار في بنك مصر 

أيضًا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء، بينما سجل 15.73 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

كما أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.75 للشراء، بينما سجل 15.65  للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء، و و15.74 للبيع. 

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء، بينما سجل 15.75 للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي 

فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع. 

سعر صرف الدولار في بنك عودة 

وكذلك شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى  15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 



سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 

 


فى النهاية أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات. 

سعر الدولار صرف الدولار سعر صرف الدولار البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في بنك مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

اليوم.. محاكمة طبيب وزوجته بتهمة استدارج وخطف وهتك عرض 6 قاصرات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 9-10-2021

اليوم.. محاكمة الطبيب عمرو خيرى فى واقعة «السجود للكلب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء

إسرائيل تقصف مطارا عسكريا فى سوريا

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفورى للتصدى لعدوان إسرائيل على الأقصى