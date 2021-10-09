تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 9-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف على باقي الأنحاء.



وتوقع الخبراء شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى



القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 29 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 21

السلوم 31 20

سيوة 29 16

بورسعيد 28 22

دمياط 27 21

الزقازيق 30 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 20

العريش 28 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 21

نخل 29 19

نويبع 32 25

طابا 30 22

كاترين 29 13

الطور 30 23

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 23

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 20

بني سويف 32 20

المنيا 33 21

أسيوط 33 20

سوهاج 35 21

قنا 36 21

الأقصر 37 23

أسوان 39 22

إدفو 39 22

أبوسمبل 36 23

الوادي الجديد 35 20

الشلاتين 35 23

أبو رماد 35 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 32 22