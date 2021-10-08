السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

12 دولة تطالب بإقامة أسوار وجدران لحماية حدود الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

طالبت 12 دولة أوروبية بأدوات جديدة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك التمويل الأوروبي لإقامة أسوار وجدران.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية والرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، نشرتها المفوضية الأوروبية عبر موقعها الالكتروني الرسمي، من جانب وزراء داخلية النمسا، قبرص، الدنمارك، اليونان وليتوانيا وبولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وجمهورية سلوفاكيا.

ومن المقرر أن تُناقش هذه المسألة في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الـ27 المرتقب عقده في لوكسمبورج خلال الساعات القادمة لبحث سبل تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
 

بروكسل الاتحاد الأوروبي أسوار وجدران دول اوروبية

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