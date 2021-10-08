ضبط شاب بتهمة الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالاتجار فى العملة حيث جمع مبالغ مالية خلال فترة وجوده بإحدى الدول، وقام بسحب المبالغ التي قام بتجميعها بالعملة الأجنبية، وحاول استبدالها بالعملة المحلية، خارج نطاق السوق المصرفية، للاستفادة من فرق العملة، وتحقيق مكاسب مضاعفة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة البحيرة، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتحويل مبالغ مالية «عملات أجنبية متنوعة»، على حسابه بأحد البنوك بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء فترة عمله بإحدى الدول، وعقب ذلك قام بسحب تلك المبالغ من حسابه، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته، اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام ما يعادل 1.6 مليون جنيه مصري.