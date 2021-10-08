أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفوري للتصدي لعدوان إسرائيل على الأقصى

وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، تعليماته للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بالتحرك الواسع والفوري في الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء؛ للتصدي لعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

ودعا الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وخاصة مجلس الأمن، لوقف هذا العدوان.

وكانت ما تسمى بـ "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارًا، أمس الأول الأربعاء، يمنح المستوطنين الحق في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى.

وأدى قرار المحكمة إلى ردود فعل عربية وفلسطينية غاضبة، حيث أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي ووزارتي خارجية مصر والأردن وغيرهما من الدول العربية بيانات شديدة اللهجة حذرت فيها من خطورة قرار المحكمة الإسرائيلية.

ووسط الإدانات العربية والفلسطينية، ألغت المحكمة "المركزية" الإسرائيلية في القدس المحتلة القرار بعد يومين فقط من صدوره.



وفي وقت سابق .. بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر كينيا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن خطورة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم التي لا حصر لها التي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها في فلسطين المحتلة.

ولفت «منصور» إلى انتهاكها الصارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة من خلال منح محكمة إسرائيلية للمتطرفين اليهود ما يسمى بالحق في دخول المسجد الأقصى والحرم الشريف تحت حراسة قوات الاحتلال وممارسة الصلاة الصامتة هناك، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته إزاء هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 476 و478 و2334.

وأشار منصور إلى مواصلة إسرائيل حملتها الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، منوهًا إلى قرارها الأسبوع الماضي باستئناف خطط بناء 10,000 وحدة سكنية للمستوطنين في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، هذا الى جانب التدمير المستمر شبه اليومي لمنازل الفلسطينيين والتشريد القسري للعائلات الفلسطينية، حيث تتعرض مئات العائلات الفلسطينية لخطر الطرد في حملة تطهير عرقي صارخة في القدس الشرقية المحتلة.