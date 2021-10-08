الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

‏المغرب: 23 مليونا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة، الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 23 مليونا و12 ألفا و112 شخصا حتى اليوم الجمعة.
وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 15226 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما أفاد البيان بأن 133822 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 20 مليونا و47 ألفا و440 شخصا.
كما بلغ متلقى الجرعة الثالثة من اللقاح 156 ألفا و856 شخصا.
يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 55 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

كما أعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولًا من 668 أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 938286.
كما سجل المغرب 14 وفاة جديدة، نزولًا من 23 أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14427. 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصحة المغربية لقاح كورونا المغرب الرباط

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