من هو القدّيس إومانيوس بطريرك الإسكندريّة الذي يحتفل به الكاثوليك اليوم؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، اليوم، بحلول اليوم الحادي عشر من شهر بابه ثاني شهور السنة القبطية، و تذكار عيد نياحة القدّيس إومانيوس بطريرك الإسكندريّة.

وتكتفي الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في احتفالات اليوم، بالقداس الالهي الذي يُقرأ فيه عدة قراءات كنسية مثل رسالة القدّيس بولس إلى العبرانيّين ، وإنجيل القدّيس يوحنا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بالسنكسار انه تنيح في سنة 146 ميلادية وهو القديس أومانيوس السابع من باباوات الكرازة المرقسية. وقد رسمه ابريموس البابا الخامس شماسًا، فأقام في هذه الخدمة عشر سنين. ولما قدم القديس يسطس البابا السادس، ورأى نجاحه وتدينه وعلمه رسمه قسًا. ووكل إليه تعليم المؤمنين بكنيسة الإسكندرية وتدبيرهم وتهذيبهم على مبادئ الدين الصحيح.

واضاف:"ولما تنيَّح البابا يسطس، قدم هذا الأب بطريركًا، وسلم أمر الكنائس وتعليم المؤمنين إلى الأب مركيانوس الذي صار خلفا له فيما بعد. أما هو فقد كان مداوما على رد الضالين من الخطاة مبينًا للوثنيين بإيضاح ألوهية السيد المسيح، ووحدانية جوهر لاهوته وأقام على الكرسي ثلاث عشرة سنة".

وقالت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بحي الابراهيمية بمحافظة الاسكندرية وهو موقع كنسي معتمد انه رسمه البابا ابريموس شماسًا، فأقام في هذه الخدمة عشر سنين، ولما قدم القديس يسطس البابا السادس، ورأى نجاحه وتدينه وعلمه رسمه قسًا ووكل إليه تعليم المؤمنين بكنيسة الإسكندرية وتدبيرهم وتهذيبهم على مبادئ الدين الصحيح.

واضافت: "ولما تنيَّح البابا يسطس، قدم هذا الأب بطريركًا، وسلم أمر الكنائس وتعليم المؤمنين إلى الأب مرقيانوس الذي صار خلفًا له فيما بعد أما هو فقد كان مداومًا على رد الضالين من الخطاة، وأقام على الكرسي ثلاث عشرة سنة، تعيد الكنيسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتذكار نياحته في التاسع من شهر بابه من كل عام".