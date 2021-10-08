الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول أولى رحلات الخطوط الليبية لمصر غدا

مبني الركاب رقم ١
مبني الركاب رقم ١

أعلنت قبل قليل الخطوط الجوية الليبية، استئناف رحلاتها لمطار القاهرة الدولي غدا بعد أسبوع من استئناف الخطوط الأفريقية رحلاتها بين مصر وليبيا بعد توقف دام 7 سنوات.

وبحسب بيان الخطوط الليبية من المقرر أن تصل أولى رحلات الشركة من مطار معيتيقة الدولي إلى مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطارالقديم بمطار القاهرة الدولي وسط إجراءات أمنية وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن السلطات تلقت إخطارا رسميا من الخطوط الليبية، يؤكد وصول أول رحلة لها غدا السبت، وتتضمن تفاصيل الرحلة القادمة مطار معيتيقة من طراز إيرباص 330 رحلة رقم LN 202 وعليها 255 راكبا، وتغادر الرحلة عقب هبوطها بالمطار مباشرة رحلة رقم 203 وتقل على متنها 250 راكبا عائدة إلى مطار معتيقية الدولي بدولة ليبيا الشقيق.

الخطوط الجوية الليبية الخطوط الافريقية مطار معيتيقة الدولي مطار القاهرة الدولي سلطة الطيران المدني

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