برلماني: أرض الفيروز نعمت بمشروعات وإنجازات تحققت في زمن قياسي

قال النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن سيناء، إن الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض الواقع في سيناء تم إنجازها في وقت قياسي، فهذه النقلة كانت تحتاج لقرنين ولكن الرئيس فعلها في غضون سنوات قصيرة، الأمر الذي يجعله شبه إعجاز للحال الذي وصلت إليه سيناء، مما يعد رد للجميل لكل سيناوي على وقوفه منذ سنوات عدة بجانب القيادة السياسية، والقوات المسلحة المصرية، وتقديم كافة أوجه المساندة سواء المعنوية أو المادية للقوات لا سيما أثناء الحروب والصراعات.

وأكد عطيوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سيناء أصبحت تسير على الطريق الصحيح، وأصبحت مصر من الدول المتقدمة بل اقتربت من المصاف، الأمر الذي يدعو للفخر دائما بوجود قيادة حكيمة تحت زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيه الرئيس الشكر لأهالي سيناء، إعرابا عن تقديره واحترامه لكل فرد يعيش على أرض سيناء، ما بعث الفخر والرضا بهذا الدعم في نفس كل سيناوي، والآن يلتف كل سيناوي خلف قيادته السياسية ويقوم بمعاونة القوات المسلحة في كافة أعمالهم على أرض سيناء، من أجل الحفاظ على توفير الأمن القومي والأمان للمواطنين والقضاء على الإرهاب بصورة كاملة والعودة مرة أخرى للحياة في ظل الطفرة الغير المسبوقة في كم المشروعات القومية التي تم تدشينها خلال آخر عامين وساهمت في تغيير شكل الحياة على أرض سيناء وتحولت لبقعة خضراء تنموية.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى الأهالى في سيناء، قائلا: "طبعا أهالى سيناء لكم دور دائما كجزء من شعب مصر قبل 67 وبعد 67 وقبل 73 وبعد 73 وحتى الآن، ويمكن الدولة المصرية مقدرتش في وقت من الأوقات تعمل الواجب مع أهالى سيناء، لكن بنحاول نشكركم ونرد جميل أهل سيناء علينا كلنا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "أنتم جزء من الشعب واللى عملتوه في فترة من أقصى الفترات، وكتير مننا لازم يفهم منا العيش في كنف الاحتلال وتقوم بتقديم الدعم وتعرض حياتها للخطر من أجل تقديم الدعم، نستمر في دعم سيناء واتاخرنا في هذا الأمر، وإذا كان اتأخرنا 30 سنة عن التنمية في سيناء، بفضل الله نتجاوز المدة دي، وكأن سيناء يتم تعميرها بقالها 30 سنة".