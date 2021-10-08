السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الطريقة «الكسنزانية» يدعو الشعب العراقي للمشاركة في الانتخابات التشريعية

نهرو الكسنزان ...شيخ
نهرو الكسنزان ...شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق

طالب الشيخ شمس الدين نهرو شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق والعالم الإسلامى، جموع الشعب العراقى بضرورة المشاركة فى الانتخابات التشريعية التى ستجرى يوم الأحد، من أجل اختيار ممثلين عن الشعب.

وقال فى بيان له: «مريدى الطريقة الكسنزانية بجميع أنحاء العراق، بالنزول يوم الأحد، والمشاركة بكل قوة ودعم العملية الإنتخابية، مشيراً إلى أن ذلك يهدف فى إستقرار العراق وتقدمه ورفعته أمام العالم كله، رافضاً فى الوقت ذاته محاولات البعض إفساد هذه الإنتخابات التى ينتظرها الشعب العراقى منذ فترة كبيرة، خاصة بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابى والجماعات المتطرفة».

نهرو الكسنزان ...شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق
نهرو الكسنزان ...شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق
نهرو الكسنزان ...شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق
نهرو الكسنزان ...شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق
نهرو الكسنزان ...شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق
نهرو الكسنزان ...شيخ الطريقة الكسنزانية بالعراق
FB_IMG_1594894652251-1
FB_IMG_1594894652251-1
شيخ الطريقة الكسنزانية يدعو جموع الشعب العراقي المشاركة الانتخابات

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