انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي الخامس للأورام

انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام للدورة الخامسة، اليوم، الذي تنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، برئاسة الدكتور شريف عبد الوهاب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام والدكتور رامي غالي، أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور برانسيلاف جريميك أستاذ الأشعة والأورام في مركز الطب الحيوي بجامعة صربيا، والدكتور ديفيد كاربون الرئيس السابق للهيئة الدولية لدراسة أورام الصدر وأستاذ طب الأورام في جامعة أوهايو الأمريكية.

المؤتمر العربي الإفريقي الدولي الخامس للأورام

وأكدت اللجنة المنظمة أن المؤتمر هذا العام يعقد تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويشارك بالجلسات النقاشية العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة، بالإضافة إلي أساتذة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، واستشاري علاج الأورام والتخصصات الأخري المعنية مثل أمراض الصدر وجراحة الصدر والمسالك البولية وجراحي الأورام والأشعة من كافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور شريف عبد الوهاب أن المؤتمر يتناول تقديم رؤية عامة للجديد في علاج أورام الرئة والبروستاتا والجهاز الهضمي، والجديد في العلاجات الحديثة، ومنها العلاج المناعي والعلاج الموجه.

المؤتمر العربي الإفريقي الدولي الخامس للأورام

كما يشتمل المؤتمر علي ورش عمل للعلاج الأشعاعي لأورام الرقبة والرأس والصيدلة الأكلينيكية بالتعاون مع كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، وكذلك ورشة عمل لأستخدام التكنولوجيا الطبية.

وأكد الدكتور محمد البسيوني أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس وأمين صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام وسكرتير عام المؤتمر أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو نشر الوعي والتثقيف لشباب الأطباء المعنيين، بالتخصصات المختلفة في علوم الأورام، بالأضافة الي أستخدام الأدوية الحديثة مرتفعة الثمن وتوظيفها في الحالة المناسبة وطرق العلاج الحديثة التي تتناسب مع الوضع المادي لمختلف الدول الإفريقية والعربية.

المؤتمر العربي الإفريقي الدولي الخامس للأورام

وقال دكتور رامي غالي إن المؤتمر تناول كل ما يخص أورام الرئة والتقنيات الحديثة في طرق التشخيص والعلاج وبالتحديد العلاج المناعي كخط أول وخط تاني لعلاج أورام الرئة بحضور نخبة كبيرة من علماء الرئة علي مستوي العالم، كما تضمن المؤتمر الحديث عن المراحل الأولية من اورام الرئة وطرق علاجها جراحيا، والطرق الحديثة في جراحة أورام البروستاتا والجديد في العلاج الهرموني لأورام البروستاتا والذي أدى الي إرتفاع نتائج الشفاء.

وأشار إلى أن طرق الوقاية من أورام الرئة هي البعد عن التدخين سواء التدخين المباشر أو التدخين السلبي باعتبار التدخين مسبب هام ورئيسي ومعروف عالميا في الإصابة بأورام الرئة.