الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط تشكيل عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في المطرية

عصابة
عصابة

كشفت تحقيقات نيابة المطرية حول واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين، بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة، أن المتهمين اتخذوا من دائرة قسم شرطة المطرية مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الاجرامي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتبين من التحقيقات أن التشكيل العصابى مكون من 5 عاطلين، وأنهم استخدموا سيارة يعمل عليها أحدهم كسائق، حيث يقوم أحد أفراد التشكيل بإيقاف ضحاياهم ويسأله عن أوراقه الثبوتية، ثم يقوم بتفتيشه، فيما يقوم باقى أفراد التشكيل أثناء ذلك بالاستلاء على متعلقات الضحية ويلوذوا بالفرار باستخدام السيارة التي بحوزتهم.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه (5) أشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز اتصال لاسلكي"نموذج غير حقيقي" – مبلغ مالي- قيد "بلاستيك").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.

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