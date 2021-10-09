السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

من هو «ديمتري موراتوف» أول روسي يفوز بجائزة نوبل؟

ديمتري موراتوف
ديمتري موراتوف

فاز ديمتري موراتوف رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة الرائدة في روسيا، نوفايا جازيتا، بجائزة نوبل للسلام.

ومنحت لجنة الجوائز ومقرها أوسلو بالنرويج الجائزة المرموقة إلى ديمتري موراتوف البالغ من العمر 59 عامًا.

وقالت بيريت ريس أندرسن، رئيسة لجنة نوبل النرويجية خلال الإعلان عن الجائزة اليوم الجمعة، "دافع موراتوف على مدى عقود عن حرية التعبير في روسيا".

وقال موراتوف إن الجائزة كانت غير متوقعة تمامًا، وأنه اعتقد في البداية أن المكالمة الهاتفية الواردة، من رقم نرويجي، كانت مزحة، مضيفا إن الجائزة هي إنجاز لفريق نوفايا جازيتا بأكمله.

وأكدت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، ان صحيفة نوفايا جازيتا تعد الصحيفة الاستقصائية الرائدة في روسيا منذ عقود، وهي معروفة بقصصها المهمة.


من هو ديمتري موراتوف؟

ولد موراتوف في 30 أكتوبر من عام 1961 في كويبيشيف وهو صحفي روسي ورئيس تحرير صحيفة نوفايا جازيتا الروسية. 


ودرس في كلية فقه اللغة بجامعة كويبيشيف الحكومية لمدة خمس سنوات، حيث اكتشف اهتمامه بالصحافة أثناء وجوده في الكلية، وأجرى اتصالات مع الصحف المحلية وعمل بدوام جزئي في الصحافة.


وبعد التحاقه بجامعة كويبيشيف الحكومية، خدم في الجيش السوفيتي من عام 1983 إلى عام 1985. 
 

شارك موراتوف في تأسيس صحيفة نوفايا جازيتا المؤيدة للديمقراطية في عام 1993 مع العديد من الصحفيين الآخرين، وشغل منصب رئيس تحرير الصحيفة من عام 1995 إلى عام 2017 ، وتولى المنصب مرة أخرى في عام 2019.

 

تبرع بالجائزة

وقال موراتوف إنه سيقدم جزءًا من الجائزة البالغة 1.1 مليون دولار لجمعية خيرية تساعد الأطفال في مكافحة الأمراض النادرة.


ويعد موراتوف هو أول روسي يحصل على جائزة نوبل للسلام منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث كان ميخائيل جورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، فاز بالجائزة في عام 1990، وكذلك فعل العالم النووي والناشط في مجال حقوق الإنسان والمعارض أندريه ساخاروف في عام 1975، وبذلك أصبح موراتوف ثالث روسي بشكل عام يحصل على جائزة نوبل للسلام 

 

وقال جورباتشوف، الذي مول جزئياً إطلاق نوفايا جازيتا من عائدات جائزة نوبل التي حصل عليها سابقا، إن القرار اليوم بمثابة "أنباء سارة" للصحافة العالمية.

 

تهنئة الكرملين

وأعرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف عن تهاني القيادة الروسية لرئيس تحرير صحيفة "نوفايا جازيتا" دميتري موراتوف على منحه جائزة نوبل للسلام.

 

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:" يمكننا أن نهنئ ديمتري موراتوف، فهو يتصرف دائما وفقا لمُثله العليا ويثبت التزامه بها، وهو موهوب وشجاع وبالطبع هذا تقدير عال ونحن نهنئه".

ديمتري موراتوف صحفي روسي الاتحاد السوفيتي جائزة نوبل

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وائل لطفي

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