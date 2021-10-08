الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1540 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بالبحيرة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

ونظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومى الأربعاء والخميس ٦- ٧ أكتوبر بقرية محمد عبدالوهاب بغرب النوبارية، وقد ضمت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية "باطنة- أطفال- رمد- جلدية- جراحة- عظام- تنظيم أسرة- نساء وتوليد- أسنان- مسالك بولية"، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وصرف العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية، حيث تم الكشف على ١٥٤٠ مواطنًا وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة.

رياضة الكشف الطبى محمد عبد الوهاب وكيل الوزارة مديرية الصحة المبادرة الرئاسية

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