الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأميرة ديانا عملت مربية أطفال في الـ18 من عمرها

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

قالت سيدة أعمال أمريكية استأجرت الأميرة ديانا عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا فقط  للعمل كجليسة أطفال مع ابنها الرضيع عن انطباعاتها الأولى عن الأميرة ديانا واصفة إياها بأنها كانت خجولة للغاية قبل أشهر من زواجها من الأمير تشارلز أمام الملايين.

وحكت ماري روبرتسون أنها قامت بتوظيف الأميرة  ديانا لعدة أشهر لابنها الرضيع باتريك في عام 1980 وبذلك تكون هذه هي الوظيفة النهائية التي تشغلها أميرة ويلز المستقبلية قبل زفافها من الأمير تشارلز في يوليو 1981، وفقا لموقع daily mail.

لم يكن لدى ديانا أي خبرة

وبينما كانت ديانا على بعد أسابيع فقط من أن تصبح واحدة من أشهر الوجوه في العالم عندما تم تعيينها من قبل هذه العائلة  التي كانت تعيش في لندن في ذلك الوقت، وأوضحت روبرتسون إن سلوك الفتاة المراهقة كان بعيد كل البعد عن المشاهير وقالت : “عندما أتت إلي ديانا كجليسة أطفال خجولة تبلغ من العمر 18 عامًا ، لم يكن لديها سوى القليل جدًا من الخبرة في العالم ”

وفي مقطع حصري من مسلسلات ديانا الوثائقية القادمة على شبكة سي إن إن  والتي ستعرض لأول مرة يوم الأحد 10 أكتوبر ، تتذكر روبرتسون لقاءها بالشابة "الخجولة" والساذجة لأول مرة  بينما أشادت بقدرتها الفائقة علي القيام بعملها كجليسة أطفال.

تفاصيل عمل الأميرة كجليسة أطفال

عملت ديانا في عائلة روبرتسون لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ، وكسبت 5 دولارات في الساعة فقط في هذا الدور  وخلال نفس هذه الفترة قامت الأاميرة ديانا بتولي منصب مدرس الحضانة في الأيام التي لم تكن تهتم فيها باتريك.

وكشفت روبرتسون سابقًا أنها لم تكن لديها أي فكرة عن خلفية ديانا الأرستقراطية عندما وظفتها ولم تكن تدرك أن المراهقة كانت في الواقع تواعد الأمير تشارلز في ذلك الوقت.
 

الاميرة ديانا العائلة المالكة البريطانية ديانا عندما كانت مراهقة تفاصيل عمل الأميرة كجليسة أطفال أميرة ويلز أسرار الأميرة ديانا

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وائل لطفي

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