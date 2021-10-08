الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نقيب أطباء مطروح يُدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أدلى الدكتور أحمد السوهاجي، نقيب أطباء مطروح، اليوم الجمعة، بصوته في انتخابات التجديد النصفي واختيار الأعضاء فوق وتحت السن بمطروح والنقابة العامة.

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ورصدت “الدستور” عملية التصويت داخل اللجنة التي تم تخصيصها في مقر نقابة الأطباء بمطروح بقيادة المستشار تامر محمد طارق، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

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وأوضح الدكتور أحمد السوهاجي نقيب أطباء مطروح، في تصريحات  لـ"الدستور، أن انتخابات التجديد النصفي لأطباء مطروح بدأت في مقر نقابة الأطباء بمدينة مرسي مطروح، مشيرًا إلى أن النقابة تتكون من نقيب و8 أعضاء "4 أطباء فوق السن وهم الأطباء الذين لديهم خبره في العمل اكثر من 15 عام، و4 أطباء تحت السن وهم ممثلين فئة الشباب".

وأشار إلى أنه ترشح لعضوية التجديد النصفي فوق السن 4 أطباء وهم الدكتور الذهبي أحمد، الدكتور مصطفي عبدالفتاح، الدكتور عاطف رشدي، الدكتور مصطفى أبو اليزيد، كما ترشح طبيبين لعضوية تحت السن؛ هما الدكتور محمد إبراهيم عبدالمقصود، والدكتور عبدالرحمن صبري، لافتًا إلى أنه سيتم غلق باب الاقتراع في الساعة الخامسة مساء اليوم، وتبدأ عملية فرز الأصوات، على أن تعلن بعدها النتيجة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
نقابة الأطباء محافظة مطروح انتخابات التجديد النصفي عملية التصويت مطروح

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