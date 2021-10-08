الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2022 بالتفصيل

توزيع منهج العلوم
توزيع منهج العلوم للرابع الابتدائي

توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2022، حيث تزايدت عمليات البحث والاستعلام عن توزيع المنهج، من آلاف أولياء الأمور بجميع محافظات مصر، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتوزيع منهج العلوم للرابع الابتدائي، والمعلومات عن الدراسة خلال التيرم الأول فى العام الدراسي الجديد 2022، بعد تنفيذ خطة تطوير المناهج من وزارة التربية والتعليم. 



ما هو توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2022


بالإضافة إلى ما سبق، ارتفعت معدلات البحث والاستعلام عن توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2022، عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف على النظام الجديد المتطور، الذي يستهدف رفع كفاءة وقدرات ال أطفال المدارس، وتنمية مداركهم بعيدا عن الحفظ والتلقين. 
 


 منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 


كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء العديد من التجارب وطرح الأسئلة وتدريب الطلاب على المنهج الجديد، من خلال التوزيع الجديد للمنهج، لرفع درجة استيعاب الطلاب والفهم، خاصة وأن مادة العلوم تساعد على تطوير مدارك الطلاب من النواحي المعرفية والتكنولوجية. 


توزيع وحدات منهج العلوم للرابع الابتدائي 
 


 كذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنهج الجديد للعلوم الصف الرابع الابتدائي، يتم توزيعه وفقا لخطة زمنية محددة والتي جاءت كالآتي :- 
الوحدة الأولى من المنهج عن المادة 

يأتي  الدرس الاول منها عن أدوات القياس. 

بينما الدرس الثاني عن حالات المادة والتحولات الخاصة بها. 

والدرس الثالث يأتي بعنوان العناصر من حولنا. 

الدرس الرابع يتحدث عن التغيرات الفيزيائية والكيميائية. 

الوحدة الثانية تحت عنوان الكون 

الدرس الأول منها يتحدث عن حركة النجوم والكواكب. 

الدرس الثاني  يتكلم عن حركة الشمس والأرض. 
 

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وبذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع تفاصيل خطة توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2022.
 

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