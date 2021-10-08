الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المطابع الأميرية توقع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية بالجيزة

وقعت المطابع الأميرية للرقمنة والأرشفة الإلكترونية للوثائق، بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة لمدة 5 أعوام مقبلة قابلة للتجديد، في إطار الدور التعاوني الذي تقوم به الغرفة التجارية للتعاون مع الهيئات المؤسسات الحكومية، بغرض زيادة الخدمات للتجار والغرفة في نفس الوقت.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق 6 بنود رئيسية، وهي طبع وتوريد جميع المطبوعات الخاصة بالغرفة من دفاتر وسجلات وخلافه، إضافة إلى توريد ورق الطباعة والتصوير بكافة أنواعه وأوزانه، وتقديم موسوعة التشريعات والقوانين والأحكام المصرية، والاستعانة بالفنيين بالهيئة في الدعم الفني واللوجيستي والأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي للوثائق والمستندات والملفات والحملات الدعائية والبانرات.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن البروتوكول يأتي في اطار النهج الذى تقوم به الغرفة بشأن توفير أكبر عدد من الخدمات بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة من أجل التنسيق المثمر بهدف توفير الوقت والجهد بما يخدم المصلحة العامة والحركة الاقتصادية والتجارية في نفس الوقت، مضيفًا أن الغرفة توجهات الدولة ورؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رقمنة والوثائق والخدمات .

نبذه عن الهيئة 

تؤدى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية منذ إنشائها عام 1820 وحتى الآن دورًا بالغًا نحو تطوير صناعة الطباعة وفنونها فى مصر، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة من كافة الجوانب العلمية والعملية لتغطية احتياجات الأسواق المصرية والعربية في مجال الطباعة، ومن هنا فإن الهيئة تساهم بشكل فعال في مجال الصحافة والطباعة للمجتمع المصري والعربي.

وتنظم الهيئة دورات تدريبية في المجالات الفنية لمهن الطباعة للعاملين في المصالح الحكومية والهيئات العامة والوافدين من الدول العربية والإفريقية، تيسيرًا على المواطنين قامت الهيئة بفتح فروع لها بمبنى الهيئة و بميدان الاوبرا وبمحافظة الإسكندرية بميدان الحضرة لبيع الكتب القانونية والوقائع المصرية والجريدة الرسمية والتقاويم الميلادية وكافة مطبوعات الهيئة.

 

الفتاح موسوعة التشريعات المصرية التنسيق صناعة الطباعة الهيئة لشئون الأميرية

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