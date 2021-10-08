الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال متوسط بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا

أنتخابات التجديد
أنتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء بالمنيا

 شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة المنيا،  إقبالا متوسطا بعد أن كان الإقبال ضعيفا عند فتح باب التصويت في التاسعة من صباح، اليوم، حيث يسيطر الهدوء علي عملية التصويت والتي تقام بأحد فنادق مدينة المنيا رغم التحركات المكثفة من المرشحين، والذين يبلغ عددهم 9 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد، بينها مقعدين فوق السن، وآخران تحت السن في محاولة لاستقطاب وحث الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم لصالحهم والفوز بالمقاعد الأربعة.

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- النقابة خصصت قاعة للتصويت بأحد فنادق المنيا لعملية التصويت وفرز

وقد أعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات أن نقابة الأطباء خصصت قاعة للتصويت بأحد فنادق مدينة المنيا، لعملية التصويت وفرز الأصوات، وإعلان النتائج على أن تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

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وتتنافس في الانتخابات قائمتان الأولى "المستقبل" وتضم الأطباء: أحمد عليوة شحاته، أشرف صيام فوق السن، حسن عرفه حسن، وشريف مدحت زكي تحت السن، والقائمة الثانية "المستقلين" وتضم 5 أطباء وهم طارق العريني، محمود عمر عبد الوهاب، يسري بهجت صادق فوق السن، أحمد جمال، ومحمد ربيع عبد المقصود، تحت السن.

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جدير بالذكر أن أكثر من 6 آلاف طبيب في المنيا لهم حق التصويت في الانتخابات، ولن يسمح لأي طبيب بشري مقيد بالنقابة الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا بعد سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى عام 2020 ويتم السداد لدى الموظف المختص بالنقابة، أو عن طريق تطبيق النقابة العامة لأطباء مصر.

وتتم عملية التصويت والانتخابات  من خلال 5 استمارات للاقتراع، الأولى لنقابة المنيا الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة المنيا الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة قطاع شمال الصعيد، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن. 

المنيا إقبال متوسط أنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 9 مرشحين في الأنتخابات أختيار 4 مرشحين علي مقاعد فوق وتحت السن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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