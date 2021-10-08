الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار القاهرة يستقبل 48 ألف راكب طوال اليوم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تستقبل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الجمعة، 355 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية لنقل نحو 48 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

مطار القاهرة الدولي وزارة الطيران المدني تنشيط الحركة السياحية الدولية منظمة الصحة العالمية الإياتا

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