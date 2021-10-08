اليوم.. وزير الأوقاف والمفتى ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون مسجد «الروضة»

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مسجد الروضة بمدينة طور سيناء.

وقال وزير الأوقاف، إن المسجد يعد أكبر مسجد بمدينة الطور، حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا، كما يتضمن صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

وأضاف أنه سيفتتح أيضًا مع محافظ جنوب سيناء، مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة الطور، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد في الإسلام».

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وصلا مساء الخميس إلى شرم الشيخ الدولي استعدادا لافتتاح مسجد الروضة بمدينة الطور، وذلك على هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ٤٨ لانتصار أكتوبر.

وكان في استقبالهما اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن ترجمة خطبتي الجمعة القادمتين 15 و 22/ 10/ 2021م مترجمتين إلى ثمانية عشر لغة، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك في إطار حملة نبي الرحمة التي أطلقتها الوزارة مطلع ربيع الأنور تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف، وفي إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا.