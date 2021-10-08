غدا.. جامعة عين شمس تستقبل العام الجامعي الجديد باحتفالية كبرى

تنظم جامعة عين شمس، غدان مهرجان استقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، في تمام التاسعة والنصف من صباح غد السبت.

واستعدت جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، بمجموعة متنوعة من الفاعليات والأنشطة التي ينظمها قطاع التعليم و الطلاب تحت إشراف محمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، تبدأ بمراسم رفع وتحية العلم بالحرم الرئيسي للجامعة، بحضور طلاب أسرة من أجل مصر المركزية وطلاب التربية العسكرية.

يعقب ذلك فقرة فنية لطلاب كلية التربية النوعية، ثم جولة لضيوف المهرجان وسط ممر شرفي لتفقد الأجنحة المتنوعة للأنشطة الطلابية مع توزيع المطويات والكتيبات التعريفية، حيث حرص قطاع التعليم والطلاب على إصدار سلسلة جديدة ومتنوعة من الإصدارات والمطبوعات من بينها (خدمات تهمك، لمحات من إنجازات، جامعة عين شمس جامعة النجوم الخمس، فضلاً عن مجموعة من المطويات التعريفية بكل نشاط من أنشطة رعاية الشباب و كذلك صندوق التكافل الإجتماعي ومجموعة مميزة من الكتب الثقافية و الأدبية)، ثم جولة للتعرف على أنشطة عشيرة الجوالة.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا شرط أساسي لدخول الحرم الجامعي.