حفل موسيقي لفريق كورال طلعت حرب ضمن احتفالات «الثقافة» بانتصار أكتوبر

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن في حي السيدة نفيسة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بهذه المناسبة، وذلك ضمن الاحتفالات التي تنظمها وزارة الثقافة، بالذكري الثامنة والأربعين لانتصار أكتوبر المجيد.

ويُنظم في الخامسة مساء اليوم، لقاء ثقافي توعوي مع رواد المركز من الأطفال والشباب، ولقاء مع اللواء أركان حرب نصر سالم بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء محمد بيومي.

ويعقب اللقاء حفل موسيقي لفريق كورال طلعت حرب، والذي يضم عددًا من المواهب من ذوي الهمم، وباقة من أجمل الأغاني الوطنية احتفالا بذكري النصر.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني الوطنية التي خلدت ذكري الانتصارات، وترسخت باعثة للأمل في وجدان المجتمع المصري والعربي، من بينها أغنيات:"سلم علي الشهدا، بلد التاريخ، يا رايح علي صحراء سينا، ع الدوار، رايحة فين يا عروسة، أحلف بسماها وبترابها، فات الكتير يا بلدنا، في جبين السماء، عاش اللي قال، الربابة، مصر يا أم الدنيا، يا أغلي اسم في الوجود يا مصر، و اه يا عبد الودود آهين يادي الزمن، سمينا وعدينا، المصريين أهمه، تعظيم سلام، يا حبيبتي يا مصر، إذا مصر قالت، تحيا مصر، بلادي بلادي، رايات النصر، خلي السلاح صاحي، بسم الله الله أكبر ، حبيبتي من ضفايرها، بحبك وحشتيني وغيرها".

يعد الانتصار في حرب السادس من أكتوبر٬ من أعظم الانتصارات المصرية والعربية علي الكيان الصهيوني في التاريخ الحديث والمعاصر، لقد هزمت حرب السادس من أكتوبر الكثير من العقائد والنظريات لدى العسكريين حول العالم، وخبراء الاستراتيجية القومية في العالم، ودفعت الخبراء والمتخصصين شرقًا وغربًا إلى إعادة حساباتهم على الأسس التي رسختها حرب السادس من أكتوبر الموافق العاشر من رمضان، سواء فيما يتعلق بفن القتال واستخدام السلاح، أو فيما يختص بتكنولوجيا التسليح وتصميم الأسلحة والمعدات، وعلى المستوى الاستراتيجي.استطاعت حرب السادس من أكتوبر 1973، العاشر من رمضان٬ أن تحطم نظرية الأمن الإسرائيلي، وأن تهدر نظرية الحرب الوقائية، وعلى المستوى التعبوي التكتيكي، حيث تغلبت قواتنا المسلحة على أعقد مانع مائي، ودمرت أقوى الدفاعات والتحصينات، والذي أدعت إسرائيل أنه أعقد خط مائي والأكثر مناعة وصلابة٬ ودارت معارك عنيفة اشتركت فيها قوات بحجم ونوع لم يسبق حدوثه في المنطقة.

ومركز طلعت حرب الثقافي، مركز ثقافي متكامل، استطاع أن يصبح مركزللإشعاع الثقافي والفني بمنطقة زينهم والسيدة زينب، حيث ساهم بدور فعال فى التنمية الحضارية والبشرية لسكان هذه المنطقة الشعبية والحيوية التي شهدت تطويرًا معماريًا كبيرًا واستطاع المركز أن يحدث نقلة توعية في سلوكيات المجتمع المحيط به أن يخلق حوارًا خلاقًا بينه وبين أهالي المنطقة.

وكشف عن العديد من المواهب الشابة ووضعها على أول طريق الإبداع والتميز من خلال قاعاته المختلفة يحتوي المركز على: قاعة إطلاع للإطفال - قاعة إطلاع للكبار- وممارسة الهوايات المختلفة - قاعة الكتاب الإلكتروني والانترنت - قاعة ندوات- وعروض سينما - فصل تعليمى - قاعة لتعليم الحاسب الآلي.

