«التنظيم والإدارة» ينتهى من تقييم 3624 متقدمًا خلال سبتمبر

صرح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز انتهى خلال شهر سبتمبر الماضي من تقييم 3624 متقدما لشغل في 3 وحدات بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وقال رئيس الجهاز إنه تم الانتهاء من تقييم 2716 مهندسا خلال شهر سبتمبر ضمن أعمال تقييم عدد 6 آلاف و 138 متقدما بدأ تقييمهم خلال شهر أغسطس الماضي لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات و حاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.

وأضاف أنه تم أيضا تقييم 546 طبيبا متقدما لشغل درجة زميل مساعد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى تقييم 362 موظفا لتحديد الاحتياجات التدريبية لهم بإحدى الجهات، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.

وكان أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مساء أمس الخميس، عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 2869 موظفا بوحدات الجهاز الإداري للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه من الوحدات التي تم التسوية بها منها، وزاراتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للتأمين الصحي، ودواوين عموم محافظات سوهاج، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، الشرقية، وبني سويف.. لافتا إلي أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.