«الطماطم» تصل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات «جملة» اليوم

تباينت أسعار الخضراوات بأصنافها المختلفة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة أكتوبر 2021، وسجلت أسعار الطماطم انخفاضًا طفيفًا لتتراوح ما بين 2.75 إلى 5 جنيهات للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكوسة ما بين 2.5-5 جنيهًا للكيلو.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح ما بين 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفلفل الألوان ما بين 12 إلى 18 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور "للجملة"



شهد سعر كيلو الطماطم تراوحًا ما بين 2.75 : 5 جنيهات لحمولة (قفص / 18 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 4 : 6.5 جنيهًا حمولة (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)

وسجلت أسعار كيلو البصل تراوحًا ما بين 2 : 3.5 جنيهًا (شوال / من 55 إلى 71 كيلو)

وتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 2.5 : 5 جنيهًا (قفص / من 20 إلى 35 كيلو)

كما تراوح سعر كيلو الجزر بدون عروش من 3 : 4,5 جنيهًا (شوال / من 55 - 71 كيلو)

وسجل سعر كيلو الفاصوليا تراوحًا بين 8 : 14 جنيهًا (شوال / 55 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البامية الخضراء بين 5 : 9 جنيهًا (مقطف خوص)

وسجل سعر القلقاس استقرارًا ليتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهًا للكيلو (للشوال)

وسجل سعر الثوم استقرارًا ليتراوح سعر الكيلو بين 18 إلى 22 جنيهًا (للشوال / كرتونة)

أسعار الباذنجان



وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي تراوحًا ما بين 2 : 4.5 جنيهات (شوال / 55 كيلو)

كما سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي تراوحًا ما بين 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / 55 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

أسعار الفلفل



وتراوح سعر الفلفل رومي بلدي ما بين 3 : 5.5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

وترواح سعر كيلو الفلفل الحامى البلدي ما بين 2.5 : 4.5 جنيهًا (شوال 55 كيلو)

وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) ما بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص 16 كيلو)