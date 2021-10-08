الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الطماطم» تصل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات «جملة» اليوم

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات

تباينت أسعار الخضراوات بأصنافها المختلفة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة أكتوبر 2021، وسجلت أسعار الطماطم انخفاضًا طفيفًا لتتراوح ما بين 2.75 إلى 5 جنيهات للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكوسة ما بين 2.5-5 جنيهًا للكيلو.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح ما بين 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الفلفل الألوان ما بين 12 إلى 18 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم  بسوق العبور "للجملة"
 

شهد سعر كيلو الطماطم تراوحًا ما بين 2.75 : 5 جنيهات لحمولة (قفص / 18 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 4 : 6.5 جنيهًا حمولة (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)

وسجلت أسعار كيلو البصل تراوحًا ما بين 2 : 3.5 جنيهًا (شوال / من 55 إلى 71 كيلو)

وتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 2.5 : 5 جنيهًا (قفص / من 20 إلى 35 كيلو)

كما تراوح سعر كيلو الجزر بدون عروش من 3 : 4,5 جنيهًا (شوال / من 55 - 71 كيلو)

وسجل سعر كيلو الفاصوليا تراوحًا بين 8 : 14 جنيهًا (شوال / 55 كيلو)

وتراوح سعر كيلو البامية الخضراء بين 5 : 9 جنيهًا (مقطف خوص)

وسجل سعر القلقاس استقرارًا ليتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهًا للكيلو (للشوال)

وسجل سعر الثوم استقرارًا ليتراوح سعر الكيلو بين 18 إلى 22 جنيهًا (للشوال / كرتونة)

 

أسعار الباذنجان
 

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي تراوحًا ما بين 2 : 4.5 جنيهات (شوال / 55 كيلو)

كما سجل سعر كيلو الباذنجان الرومي تراوحًا ما بين 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / 55 كيلو)

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 1.5 : 3.5 جنيه (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

 

أسعار الفلفل
 

وتراوح سعر الفلفل رومي بلدي ما بين 3 : 5.5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

وترواح سعر كيلو الفلفل الحامى البلدي ما بين 2.5 : 4.5 جنيهًا (شوال 55 كيلو)

وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) ما بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص 16 كيلو)

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