«السكة الحديد» تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم الجمعة، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 90 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 95 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة، الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.