نيجيريا تحرر 187 شخصا خطفتهم عصابات مسلحة فى ولاية زمفارا

قالت الشرطة النيجيرية إن قوات الأمن أنقذت 187 شخصا كانت عصابات مسلحة قد اختطفتهم في ولاية زمفارا في شمال غرب البلاد، وذلك بعد أن شنت السلطات عملية أمنية واسعة النطاق ضد الخاطفين.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، تركزت عمليات خطف عنيفة غالبا في ولاية زمفارا منذ ديسمبر من العام الماضي على أيدي عصابات مدججة بالسلاح استهدفت مدارس وقرى وأشخاصا يسافرون على الطرق السريعة، من أجل الحصول على فدى.





وقطعت الحكومة في الشهر الماضي خدمات الاتصالات في زمفارا وولايات أخرى لتعطيل التنسيق بين العصابات.



وقال محمد شيهو المتحدث باسم الشرطة في زمفارا في بيان إن هؤلاء الأشخاص وعددهم 187، بينهم نساء وأطفال، كانوا قد اختطفوا من أربع مناطق في الولاية قبل بضعة أسابيع.



وقال: "تشن الشرطة وأجهزة أمنية أخرى هجمات استهدفت مواقع محددة للعصابات في مناطق مختلفة من الولاية بهدف القضاء على جميع أنشطة هذه العصابات المتمردة وغيرها من العناصر الإجرامية في الولاية".



وأصبحت العصابات المسلحة أكثر جرأة مع مرور الوقت، حيث هاجمت مواقع عسكرية وقامت بتهريب سجناء وأسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو في يوليو.



وشكت السلطات في دول مجاورة من أن العصابات التي طُردت من زمفارا تدفقت على أراضيها وتشيع الفوضى.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لصالح شراء لقاحات ضد فيروس كورونا وتسريع عملية التطعيم في أنحاء البلاد في إطار مشروع الاستعداد والاستجابة لفيروس "كوفيدـ19".

ومن المنتظر، أن يساعد التمويل نيجيريا على تكثيف عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وكذلك تعزيز الأنظمة الصحية ذات الصلة حتى تكون على استعداد لأي طوارئ صحية مستقبلاً.

وقال المدير القُطري للبنك الدولي في نيجيريا، شوبهام تشودري: "إن هذا التمويل الإضافي سيضمن أن الحكومة النيجيرية تمتلك المصادر المالية اللازمة لمواصلة حملتها للتطعيم ضد الفيروس".

وأوضح تشودري - في بيان لمكتب البنك الدولي في نيجيريا: أن "النيجيريين سيتاح لهم إمكانية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد ـ 19) بصورة أكبر".

\

يذكر أن 10 ملايين نيجيري فقط (0.94%) من بين سكان نيجيريا الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة تلقوا لقاح كورونا حتى الآن.

