الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مكافحة االكوارث اليابانية: ارتفاع عدد المصابين فى الزلزال لـ52 شخصا

زلزال
زلزال

قالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث بوزارة الشؤون الإدارية والاتصالات اليابانية، إن عدد المصابين في الزلزال الذي ضرب طوكيو ارتفع إلى 52 شخصا.

 

وحسبما أفاد موقع "ذا صن"  ذكرت الوكالة، أن غالبيتهم أصيبوا بكدمات نتيجة السقوط أثناء الهزات الأرضية، لكن هناك عدة أشخاص أصيبوا بشكل جدي - كسور أو إصابات خطيرة من الأثاث المتساقط.

 

وأشارت الوكالة، إلى أن أكبر عدد من الإصابات وقع في محافظتي سايتاما وتشيبا المجاورتين.

 

ووفقا للوكالة، تم استئناف حركة المرور في معظم خطوط السكك الحديدية، وخطوط المترو في منطقة العاصمة. لكن تلاحظ  اضطرابات وتأخير في حركة المرور في كل مكان تقريبا، واصطفت طوابير بطول مئات الأمتار في المحطات. وخلال ساعة الذروة الصباحية، لم يباشر العمل أكثر من 140 قطارا، مما منع ما يقرب من 130 ألف شخص من الوصول إلى المكان المطلوب في الوقت المحدد.

 

في البداية تم الإعلان عن زلزال قوته 6.1 درجة، ولكن لاحقا قامت مديرية الأرصاد الجوية بتعديل الرقم وذكرت أن قوته كانت 5.9 درجة. وقع مركز الزلزال على حدود محافظتي طوكيو وتشيبا. وكانت بؤرته على عمق 75 كم. ولم يتسبب الزلزال بحدوث موجات تسونامي، كما لم يتسبب أيضا بأي اضطراب أو خلل في عمل المنشآت النووية اليابانية.

 

ومن جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد والسلطات المحلية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة ضرب شمال شرق اليابان في ساعة مبكرة من صباح  اول أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، لكن لم يكن هناك خطر بحدوث تسونامي؛ فيما لم ترد أنباء عن أضرار جسيمة في الممتلكات.

 

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في الساعة 2:46 صباحا، وكان مركزه في المحيط الهادي قبالة محافظة إيواتي على عمق حوالي 56 كيلومترا، وفقا لصحيفة جابان تايمز اليابانية.

 

وفي أعقاب الزلزال، قالت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية إنه لم يتم رصد أي شيء غير عادي في محطتي الطاقة النووية في مقاطعتي أوموري ومياجي.

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