المغرب: ترشيح راشيد الطالبى العلمى والنعم ميارة لرئاسة مجلسى النواب والمستشارين

أعلنت الأغلبية الحكومية في المغرب الاتفاق على ترشيح "راشيد الطالبي العلمي" لرئاسة مجلس النواب، "والنعم ميارة" لرئاسة مجلس المستشارين، وذلك في إطار انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقا للدستور.

وأوضح البيان أن الاتفاق على هذا الترشيح جاء بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المغرب، مضيفا أن عملية انتخاب رئيسين لمجلس النواب والمستشارين تأتي "استكمالا لباقي المؤسسات الدستورية المرتبطة بالأغلبية الحكومية، وبناء على نفس الاسس و المبادئ لتشكيل الحكومة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية ، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 22 مليونا و902 ألف و691 شخصا حتى اليوم.

وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية أن 63 ألفا و654 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقى 167 ألفا و300 شخص الجرعة الثانية من اللقاح خلال الفترة ذاتها ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح 19 مليونا و594 ألفا و392 شخصا، فيما بلغ متلقو الجرعة الثالثة من اللقاح 23 ألفا و318 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.